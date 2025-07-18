Подход Трампа относительно завершения войны в Украине - детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Государственном департаменте США заявили, что Президент США Дональд Трамп "агрессивно" будет подходить к реализации завершения войны в Украине. Ранее глава Белого дома выдвинул требование российскому диктатору — в течение 50 дней закончить полномасштабную войну.

Подход Трамп по прекращению огня в Украине прокомментировала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, цитирует "Укринформ".

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В Госдепе заявили, что глава Белого дома Дональд Трамп "агрессивно" будет добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине.

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"Я думаю, что президент (Дональд Трамп, — Ред.) — это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение относительно завершения этого конфликта (войны России против Украины, — Ред.) было реализовано", — сказала Брюс.

Кроме того, она отметила, что сейчас Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.

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Но в то же время, по ее словам, президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всего необходимого для обороны.

Напомним, что недавно Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней договоренности о мире не будет США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко прокомментировал вероятность прекращения огня в течение 50 дней, как этого требует Трамп.