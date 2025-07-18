Санкции США против РФ - детали от Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Фото: Reuters

Если Россия не согласится на прекращение огня в Украине в течение 50 дней, то США введут против страны-агрессора очень высокие тарифы и вторичные санкции. Кроме того, тарифы буду введены и против государств, которые покупают у РФ нефть, что должно создать дополнительное влияние на российскую экономику.

Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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Кэролайн Левитт отметила, что президент Трамп "очень хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины закончилась дипломатическим решением". Пресс-секретарь отметила, что действующая администрация США потратила много времени, чтобы это произошло.

"Президент хочет остановить убийства, и он хочет спасти жизни", — отметила Левитт.

После этого пресс-секретаря спросили, каким образом тарифы против России повлияют на нее, если учитывать, что товарооборот с ней в 2024 году составил всего 3 млрд долларов и президент Трамп даже сам заявлял, что тарифы против РФ не стоят рассмотрения.

В ответ на это Левитт отметила: "Три миллиарда долларов — это все еще много денег, и речь идет не только о тарифах. Речь идет также о вторичных санкциях, которые будут введены через 50 дней".

Напомним, что недавно Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней договоренности о мире не будет, США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что Трамп "агрессивно" будет подходить к реализации завершения войны РФ против Украины.