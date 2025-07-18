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Экс-глава МИД прокомментировал 50 дней для России от Трампа

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 18:51
Трамп дал РФ 50 дней для завершения войны - Климкин прокомментировал
Экс-глава МИД Павел Климкин. Фото: УНИАН

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно срока 50 дней для России, чтобы она завершила войну. По его словам, для геополитики это не является большим сроком.

Об этом Климкин сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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"Как бы нам не было больно смотреть на эти 50 дней, но для геополитики это действительно не срок. Я это говорю, не как украинец, а как тот, кто занимается геополитикой более 30 лет", — отметил Климкин.

Он отметил, что теперь Трампу через 50 дней придется как-то отреагировать, если Россия не прекратит войну. Экс-министр предположил, что глава Белого дома на 51-й день даст российскому диктатору еще 50 дней, но тогда его высмеют.

"Эта история, которая Трампа уже будет держать", — добавил Климкин.

Также он объяснил, изменил ли Трамп стратегию в отношении России. По его словам, лидер США точно не хочет договоренностей на условиях Кремля.

А в Белом доме заявили, что в случае отказа РФ от прекращения огня в Украине будут введены вторичные санкции.

США Дональд Трамп перемирие война в Украине прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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