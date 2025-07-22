Дональд Трамп погрожує Бараку Обмані — що трапилось

Трамп пригрозив Обамі кримінальним розслідуванням — яка причина
Президент США Дональд Трамп пригрозив колишньому очільнику Америки Бараку Обамі кримінальним розслідуванням. Причиною стали заяви про втручання Росії у вибори 2016 року.
Таку заяву Дональд Трамп зробив під час зустрічі зі своїм філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим у Білому домі.
Трамп погрожує Обамі
Трамп заявив, що 44-й президент США Барак Обама має бути головною мішенню Міністерства юстиції у кримінальному розслідуванні про нібито фальсифікацію фактів щодо втручання Росії в президентські вибори США.
"Обама був зрадником і намагався влаштувати переворот", — сказав чинний президент Америки.
Як відомо, наразі об’єктами розслідування є колишні глави ЦРУ та ФБР, яких звинувачують у неправдивих свідченнях у Конгресі про те, що Росія діяла на користь Трампа під час передвиборчої кампанії 2016 року.
Зазначимо, що раніше Трамп опублікував у соцмережі Truth Social фальшиве відео з TikTok, на якому показано арешт Барака Обами та його ув'язнення. Відео супроводжується написом "Ніхто не стоїть вище за закон".
Нагадаємо, у квітні 2025 року Обама вперше відкрито розкритикував Трампа. Він звинуватив нову адміністрацію у тиску на ЗМІ та подвійних стандартах.
Вже у червні 44-й президент США заявив, що Америка дуже близька до втрати демократії. Він порівняв політику Трампа з автократичними режимами.
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