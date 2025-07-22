Дональд Трамп угрожает Бараку Обману — что случилось

Трамп пригрозил Обаме уголовным расследованием — какая причина
Президент США Дональд Трамп пригрозил бывшему главе Америки Бараку Обаме уголовным расследованием. Причиной стали заявления о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Такое заявление Дональд Трамп сделал во время встречи со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.
Трамп угрожает Обаме
Трамп заявил, что 44-й президент США Барак Обама должен быть главной мишенью Министерства юстиции в уголовном расследовании о якобы фальсификации фактов о вмешательстве России в президентские выборы США.
"Обама был предателем и пытался устроить переворот", — сказал действующий президент Америки.
Как известно, сейчас объектами расследования являются бывшие главы ЦРУ и ФБР, которых обвиняют в ложных показаниях в Конгрессе о том, что Россия действовала в пользу Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.
Отметим, что ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фальшивое видео с TikTok, на котором показан арест Барака Обамы и его заключение. Видео сопровождается надписью "Никто не стоит выше закона".
Напомним, в апреле 2025 года Обама впервые открыто раскритиковал Трампа. Он обвинил новую администрацию в давлении на СМИ и двойных стандартах.
Уже в июне 44-й президент США заявил, что Америка очень близка к потере демократии. Он сравнил политику Трампа с автократическими режимами.
Читайте Новини.LIVE!