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Головна Новини дня Обама заявив, що США дуже близькі до втрати демократії — відео

Обама заявив, що США дуже близькі до втрати демократії — відео

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Дата публікації: 20 червня 2025 20:25
Демократія у США — Барак Обама попередив американців про загрозу
Експрезидент США Барак Обама. Фото: NYT
Ключові моменти США загрожує втрата демократії

Колишній президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати опинилися на межі втрати демократичних засад. Виступаючи на форумі в Коннектикуті, він різко розкритикував політику Дональда Трампа, порівнявши її з автократичними режимами.

Відео виступу опублікував The Independent.

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США загрожує втрата демократії

Під час промови на форумі в Коннектикуті 44-й президент США розкритикував Дональда Трампа та його адміністрацію, заявивши, що їхні дії, "узгоджуються з автократіями".

У своєму виступі Обама звернув увагу на ситуацію в Угорщині під керівництвом Віктора Орбана як приклад країни, де проводяться вибори, але не дотримуються демократичні принципи.

"Ми ще не досягли цього повністю, але я думаю, що ми небезпечно близькі до нормалізації такої поведінки", — наголосив Обама.

Обама закликав американців бути пильними та не дозволити руйнування інституцій, які гарантують верховенство права та рівність.

Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Демократична партія об’єднана у своєму намірі максимально швидко знівелювати політичний вплив Дональда Трампа.

Також ми писали, що коли президент США Дональд Трамп виступав у Конгресі США, демократи не вставали на відміну від республіканців. 

США Дональд Трамп Віктор Орбан Барак Обама Демократична партія
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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