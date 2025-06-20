Демократія у США — Барак Обама попередив американців про загрозу

Експрезидент США Барак Обама. Фото: NYT

Колишній президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати опинилися на межі втрати демократичних засад. Виступаючи на форумі в Коннектикуті, він різко розкритикував політику Дональда Трампа, порівнявши її з автократичними режимами.

Відео виступу опублікував The Independent.

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Під час промови на форумі в Коннектикуті 44-й президент США розкритикував Дональда Трампа та його адміністрацію, заявивши, що їхні дії, "узгоджуються з автократіями".

У своєму виступі Обама звернув увагу на ситуацію в Угорщині під керівництвом Віктора Орбана як приклад країни, де проводяться вибори, але не дотримуються демократичні принципи.

"Ми ще не досягли цього повністю, але я думаю, що ми небезпечно близькі до нормалізації такої поведінки", — наголосив Обама.

Обама закликав американців бути пильними та не дозволити руйнування інституцій, які гарантують верховенство права та рівність.

Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Демократична партія об’єднана у своєму намірі максимально швидко знівелювати політичний вплив Дональда Трампа.

Також ми писали, що коли президент США Дональд Трамп виступав у Конгресі США, демократи не вставали на відміну від республіканців.