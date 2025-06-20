Демократия в США - Барак Обама предупредил американцев об угрозе

Экс-президент США Барак Обама. Фото: NYT

Бывший президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты оказались на грани потери демократических устоев. Выступая на форуме в Коннектикуте, он резко раскритиковал политику Дональда Трампа, сравнив ее с автократическими режимами.

Видео выступления опубликовал The Independent.

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Во время речи на форуме в Коннектикуте 44-й президент США раскритиковал Дональда Трампа и его администрацию, заявив, что их действия "согласуются с автократиями".

В своем выступлении Обама обратил внимание на ситуацию в Венгрии под руководством Виктора Орбана как пример страны, где проводятся выборы, но не соблюдаются демократические принципы.

"Мы еще не достигли этого полностью, но я думаю, что мы опасно близки к нормализации такого поведения", — подчеркнул Обама.

Обама призвал американцев быть бдительными и не позволить разрушения институтов, которые гарантируют верховенство права и равенство.

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Демократическая партия объединена в своем намерении максимально быстро нивелировать политическое влияние Дональда Трампа.

Также мы писали, что, когда президент США Дональд Трамп выступал в Конгрессе США, демократы не вставали, в отличие от республиканцев.