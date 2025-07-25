Трамп заявил о возможной трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным

Трамп считает возможной встречу с Зеленским и Путиным
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным возможна. Речь идет о трехсторонней встрече.
Об этом Дональд Трамп сказал в комментарии журналистам.
Трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина
Трамп считает, что трехсторонняя встреча произойдет, хотя она должна была бы быть раньше.
"Ну, это произойдет, но должно было бы произойти три месяца назад", — заявил он.
Напомним, Трамп рассказал, когда на Россию могут быть наложены вторичные санкции.
Ранее Трамп сообщил, что государства ЕС полностью оплатят поставки американской военной техники, которую в дальнейшем распределят между странами Европы. Значительная часть этого вооружения будет передана Украине.
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