Трамп заявил о возможной трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным возможна. Речь идет о трехсторонней встрече.

Об этом Дональд Трамп сказал в комментарии журналистам.

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Трамп считает, что трехсторонняя встреча произойдет, хотя она должна была бы быть раньше.

"Ну, это произойдет, но должно было бы произойти три месяца назад", — заявил он.

Напомним, Трамп рассказал, когда на Россию могут быть наложены вторичные санкции.

Ранее Трамп сообщил, что государства ЕС полностью оплатят поставки американской военной техники, которую в дальнейшем распределят между странами Европы. Значительная часть этого вооружения будет передана Украине.