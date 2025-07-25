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Главная Новости дня Трамп считает возможной встречу с Зеленским и Путиным

Трамп считает возможной встречу с Зеленским и Путиным

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 19:46
Трамп заявил о возможной трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным возможна. Речь идет о трехсторонней встрече.

Об этом Дональд Трамп сказал в комментарии журналистам.

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Трамп считает, что трехсторонняя встреча произойдет, хотя она должна была бы быть раньше.

"Ну, это произойдет, но должно было бы произойти три месяца назад", — заявил он.

Напомним, Трамп рассказал, когда на Россию могут быть наложены вторичные санкции.

Ранее Трамп сообщил, что государства ЕС полностью оплатят поставки американской военной техники, которую в дальнейшем распределят между странами Европы. Значительная часть этого вооружения будет передана Украине.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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