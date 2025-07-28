50 дней на завершение войны - Трамп сделал заявление

Трамп хочет сократить срок для Путина на завершение войны
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 28 июля, сделал новое заявление относительно завершения войны в Украине. Он хочет сократить срок 50 дней, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на достижение мирного соглашения.
Об этом он сказал во время пресс-конференции.
Завершение войны в Украине
"У нас с вами были обсуждения, и мы думали, что уже не раз пришли к какому-то решению. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город вроде Киева, убивает много людей, и я говорю: так делать не надо. Так что посмотрим, что из этого получится", — сказал Трамп.
По его словам, он "очень разочарован Путиным", поэтому планирует сократить свой 50-дневный ультиматум для согласия главы Кремля на перемирие с Украиной, потому что "уже знает ответ".
Отметим, что в середине июля президент США дал российскому диктатору 50 дней для достижения мирного соглашения с Украиной, или США введут "разрушительные" санкции против России.
Ранее глава СНБО Рустем Умеров назвал три основных условия, которые украинская сторона выдвинула России на переговорах в Стамбуле.
Также стало известно, что Украина хочет повысить уровень переговоров для начала предметного обсуждения завершения войны.
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