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Путін назвав свої умови завершення війни в Україні

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Дата публікації: 1 серпня 2025 14:31
Путін озвучив умови завершення війни в Україні
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну в Україні на умовах, які були оголошені в червні минулого року. Зокрема, йдеться про виведення бійців ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це російський диктатор повідомив у пʼятницю, 1 серпня.

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Умови Путіна для завершення війни

"Умови Росії щодо українського питання, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними", — заявив Путін.

Зокрема, тоді у Росії наголосили, що Україна не повинна вступати до НАТО, а також мати нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус.

Диктатор країни-терористки зауважив, якщо "Київ поки не хоче говорити з Москвою, то РФ зачекає".

За його словами, Росія сформулювала свої цілі врегулювання війни ще рік тому.

"Потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення довгострокового — без будь-яких тимчасових обмежень — миру в Україні", — додав Путін.

Нагадаємо, 29 липня лідер США Дональд Трамп повідомив про десятиденний ультиматум для Росії щодо завершення війни в Україні.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента Штатів. За його словами, Росія "має імунітет до санкцій".

війна володимир путін Україна окупанти Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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