Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин назвал свои условия завершения войны в Украине

Путин назвал свои условия завершения войны в Украине

Ua en ru
Дата публикации 1 августа 2025 14:31
Путин озвучил условия завершения войны в Украине
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов закончить войну в Украине на условиях, которые были объявлены в июне прошлого года. В частности, речь идет о выводе бойцов ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом российский диктатор сообщил в пятницу, 1 августа.

Реклама
Читайте также:

Условия Путина для завершения войны

"Условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными", — заявил Путин.

В частности, тогда в России отметили, что Украина не должна вступать в НАТО, а также иметь нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Диктатор страны-террористки заметил, если "Киев пока не хочет говорить с Москвой, то РФ подождет".

По его словам, Россия сформулировала свои цели урегулирования войны еще год назад.

"Нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного — без каких-либо временных ограничений — мира в Украине", — добавил Путин.

Напомним, 29 июля лидер США Дональд Трамп сообщил о десятидневном ультиматуме для России относительно завершения войны в Украине.

Впоследствии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Штатов. По его словам, Россия "имеет иммунитет к санкциям".

война владимир путин Украина оккупанты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации