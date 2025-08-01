Путин озвучил условия завершения войны в Украине

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов закончить войну в Украине на условиях, которые были объявлены в июне прошлого года. В частности, речь идет о выводе бойцов ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом российский диктатор сообщил в пятницу, 1 августа.

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Условия Путина для завершения войны

"Условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными", — заявил Путин.

В частности, тогда в России отметили, что Украина не должна вступать в НАТО, а также иметь нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Диктатор страны-террористки заметил, если "Киев пока не хочет говорить с Москвой, то РФ подождет".

По его словам, Россия сформулировала свои цели урегулирования войны еще год назад.

"Нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного — без каких-либо временных ограничений — мира в Украине", — добавил Путин.

Напомним, 29 июля лидер США Дональд Трамп сообщил о десятидневном ультиматуме для России относительно завершения войны в Украине.

Впоследствии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Штатов. По его словам, Россия "имеет иммунитет к санкциям".