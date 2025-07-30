В РФ вперше відреагували на ультиматум Трампа
Президент США Дональд Трамп оголосив про початок 10-денного ультиматуму для Росії щодо завершення війни в Україні. У Кремлі вперше відреагували на різку заяву очільника Білого дому та заявили про "імунітет" до санкцій.
Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков, інформують РосЗМІ.
Реакція Кремля на ультиматум Трампа щодо закінчення війни
Отже, нещодавно Дональд Трамп оголосив про початок 10-денного ультиматуму для Росії щодо закінчення війни. Після його завершення Америка накладе жорсткі санкції на країну-агресорку.
У відповідь на це у Кремлі натякнули, що не пристануть на ультиматум Трампа щодо миру в Україні.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує стежити за заявами президента США, однак не боїться нових санкцій.
"Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій, наша економіка функціонує в умовах величезної кількості обмежень. Тому в нас вже виробився певний імунітет у цьому плані", — сказав Пєсков.
Своєю чергою речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала загрозу нових санкцій США "рутинною" і заявила, що запровадження таких заходів зашкодить лише західним економікам.
"Ми бачимо, що Захід просто не може відпустити питання санкцій. Таке враження, ніби вони постійно застрягли в колії. Судячи з усього, інших варіантів не залишилося — вони вичерпані. Ми реагуємо і вживаємо заходів, щоб протидіяти всьому цьому або навіть обернути це на свою користь", — сказала Захарова.
Нагадаємо, у понеділок, 28 липня, Дональд Трамп заявив про скорочення 50-денного терміну для Росії щодо припинення війни.
Натомість у Кремлі заявили про намір продовжувати війну, попри заяву Трампа.
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