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В РФ вперше відреагували на ультиматум Трампа

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:04
Реакція Кремля на ультиматум Трампа
Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок 10-денного ультиматуму для Росії щодо завершення війни в Україні. У Кремлі вперше відреагували на різку заяву очільника Білого дому та заявили про "імунітет" до санкцій.

Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков, інформують РосЗМІ.

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Реакція Кремля на ультиматум Трампа щодо закінчення війни

Отже, нещодавно Дональд Трамп оголосив про початок 10-денного ультиматуму для Росії щодо закінчення війни. Після його завершення Америка накладе жорсткі санкції на країну-агресорку.

У відповідь на це у Кремлі натякнули, що не пристануть на ультиматум Трампа щодо миру в Україні.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує стежити за заявами президента США, однак не боїться нових санкцій.

"Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій, наша економіка функціонує в умовах величезної кількості обмежень. Тому в нас вже виробився певний імунітет у цьому плані", — сказав Пєсков.

Своєю чергою речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала загрозу нових санкцій США "рутинною" і заявила, що запровадження таких заходів зашкодить лише західним економікам.

"Ми бачимо, що Захід просто не може відпустити питання санкцій. Таке враження, ніби вони постійно застрягли в колії. Судячи з усього, інших варіантів не залишилося — вони вичерпані. Ми реагуємо і вживаємо заходів, щоб протидіяти всьому цьому або навіть обернути це на свою користь", — сказала Захарова.

Нагадаємо, у понеділок, 28 липня, Дональд Трамп заявив про скорочення 50-денного терміну для Росії щодо припинення війни.

Натомість у Кремлі заявили про намір продовжувати війну, попри заяву Трампа.

Дональд Трамп Дмитро Пєсков перемир'я війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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