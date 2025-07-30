Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о начале 10-дневного ультиматума для России относительно завершения войны в Украине. В Кремле впервые отреагировали на резкое заявление главы Белого дома и заявили об "иммунитете" к санкциям.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информируют РосСМИ.

Реклама

Читайте также:

Реакция Кремля на ультиматум Трампа об окончании войны

Итак, недавно Дональд Трамп объявил о начале 10-дневного ультиматума для России об окончании войны. После его завершения Америка наложит жесткие санкции на страну-агрессора.

В ответ на это в Кремле намекнули, что не согласятся на ультиматум Трампа относительно мира в Украине.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает следить за заявлениями президента США, однако не боится новых санкций.

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует в условиях огромного количества ограничений. Поэтому у нас уже выработался определенный иммунитет в этом плане", — сказал Песков.

В свою очередь спикер МИД РФ Мария Захарова назвала угрозу новых санкций США "рутинной" и заявила, что введение таких мер навредит только западным экономикам.

"Мы видим, что Запад просто не может отпустить вопрос санкций. Такое впечатление, будто они постоянно застряли в колее. Судя по всему, других вариантов не осталось — они исчерпаны. Мы реагируем и принимаем меры, чтобы противодействовать всему этому или даже обернуть это в свою пользу", — сказала Захарова.

Напомним, в понедельник, 28 июля, Дональд Трамп заявил о сокращении 50-дневного срока для России о прекращении войны.

Зато в Кремле заявили о намерении продолжать войну, несмотря на заявление Трампа.