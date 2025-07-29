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Попри заяву Трампа — Росія готова продовжувати війну

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Дата публікації: 29 липня 2025 13:58
Пєсков відповів на ультиматум Трампа — Росія не припинить війну
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить війну проти України. Про це він сказав на тлі заяви лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це повідомляють росЗМІ у вівторок, 29 липня.

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"РФ, попри заяви президента США, продовжить "СВО" для захисту своїх інтересів", — заявив Пєсков.

Водночас він додав, що Росія нібито зацікавлена в мирному врегулюванні війни.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, Трамп ухвалив рішення скоротити термін для Росії "50-денного ультиматуму" до 10 днів. 

Він пригрозив Росії введенням вторинних санкцій, якщо Путін не завершить війну в Україні.

Крім того, лідер США повідомив, що не має інтересу до подальших контактів з російським диктатором. Трамп наголосив, що Путін витрачає кошти на вбивства замість розвитку російської економіки.

Згодом на заяви Трампа відреагував сенатор Ліндсі Грем, який наголосив, що Путін недооцінив Трампа.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський подякував очільнику Білого дому за чітку позицію та рішучість.

США війна Дональд Трамп Україна Дмитро Пєсков Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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