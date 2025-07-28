Зеленський відповів на заяву Трампа про новий дедлайн для Путіна
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Український лідер подякував йому за чітку позицію та рішучість.
Про це він написав у соцмережі Х.
Що Зеленський сказав на новий ультиматум Трампа
У своєму дописі він наголосив, що саме зараз той момент, коли рішучі дії можуть справді змінити хід подій і наблизити справжній мир.
"Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів та припиненні цієї жахливої війни", — зазначив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що Україна залишається відданою мирному вирішенню конфлікту та й надалі активно співпрацюватиме зі Сполученими Штатами задля зміцнення безпеки, стабільності й добробуту обох країн.
Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп висловив розчарування Путіним та заявив, що планує скоротити 50-денний термін, бо "вже знає відповідь".
Тепер термін, який американський лідер дає РФ для припинення війни в Україні, становить 10 днів.
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