Що Зеленський сказав на новий ультиматум Трампа

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Український лідер подякував йому за чітку позицію та рішучість.

Про це він написав у соцмережі Х.

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У своєму дописі він наголосив, що саме зараз той момент, коли рішучі дії можуть справді змінити хід подій і наблизити справжній мир.

"Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів та припиненні цієї жахливої війни", — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна залишається відданою мирному вирішенню конфлікту та й надалі активно співпрацюватиме зі Сполученими Штатами задля зміцнення безпеки, стабільності й добробуту обох країн.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп висловив розчарування Путіним та заявив, що планує скоротити 50-денний термін, бо "вже знає відповідь".

Тепер термін, який американський лідер дає РФ для припинення війни в Україні, становить 10 днів.