Что Зеленский сказал на новый ультиматум Трампа

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине. Украинский лидер поблагодарив его за четкую позицию и решительность.

Об этом он написал в соцсети Х.

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В своей заметке он отметил, что именно сейчас тот момент, когда решительные действия могут действительно изменить ход событий и приблизить настоящий мир.

"Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина остается преданной мирному решению конфликта и в дальнейшем будет активно сотрудничать с Соединенными Штатами для укрепления безопасности, стабильности и благополучия обеих стран.

Напомним, что ранее Дональд Трамп выразил разочарование Путиным и заявил, что планирует сократить 50-дневный срок, потому что "уже знает ответ".

Теперь срок, который американский лидер дает РФ для прекращения войны в Украине, составляет 10 дней.