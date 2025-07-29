Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін недооцінив Трампа, а його поплічники заплатять, — Грем

Путін недооцінив Трампа, а його поплічники заплатять, — Грем

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 02:36
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Путін помилився щодо Трампа, а Китай, Індія та Бразилія заплатять ціну за підтримку РФ
Сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Сенатор Ліндсі Грем, співавтор жорсткого законопроєкту щодо санкцій проти РФ та країн, які її підтримують, позитивно відреагував на заяву президента США Трампа, що скоротив термін укладання мирної угоди для РФ до 10 —12 днів. Грем заявив, що Путін недооцінив Трампа.

Про це сенатор написав у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Яке послання Грема до РФ

Путін недооцінив Трампа, а його поплічники заплатять, — Грем - фото 1
Повідомлення Ліндсі Грема. Фото: Скриншот

Ліндсі Грем зауважив, що повністю розуміє розчарування президента Дональда Трампа у зв'язку з триваючими атаками Росії на Україну, що свідчить про відсутність реального прагнення сісти за стіл переговорів.

"Путін серйозно прорахувався щодо президента Трампа. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, нарешті заплатять за це давно назрілу ціну", — написав Грем.

Він додав, що Конгрес готовий, за переважної двопартійної підтримки, допомогти президенту Трампу в його зусиллях щодо залучення сторін до мирних переговорів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про нові терміни для Росії щодо досягнення перемир'я. Американський лідер не бачить жодного прогресу з боку РФ у прагненні закінчити війну.

Також повідомлялось, що Україна та США обговорили оборонну співпрацю та спільне виробництво дронів.

США володимир путін Дональд Трамп Конгрес війна в Україні мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації