Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Путін помилився щодо Трампа, а Китай, Індія та Бразилія заплатять ціну за підтримку РФ

Сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Сенатор Ліндсі Грем, співавтор жорсткого законопроєкту щодо санкцій проти РФ та країн, які її підтримують, позитивно відреагував на заяву президента США Трампа, що скоротив термін укладання мирної угоди для РФ до 10 —12 днів. Грем заявив, що Путін недооцінив Трампа.

Про це сенатор написав у соцмережі X.

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Повідомлення Ліндсі Грема. Фото: Скриншот

Ліндсі Грем зауважив, що повністю розуміє розчарування президента Дональда Трампа у зв'язку з триваючими атаками Росії на Україну, що свідчить про відсутність реального прагнення сісти за стіл переговорів.

"Путін серйозно прорахувався щодо президента Трампа. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, нарешті заплатять за це давно назрілу ціну", — написав Грем.

Він додав, що Конгрес готовий, за переважної двопартійної підтримки, допомогти президенту Трампу в його зусиллях щодо залучення сторін до мирних переговорів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про нові терміни для Росії щодо досягнення перемир'я. Американський лідер не бачить жодного прогресу з боку РФ у прагненні закінчити війну.

Також повідомлялось, що Україна та США обговорили оборонну співпрацю та спільне виробництво дронів.