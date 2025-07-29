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Главная Новости дня Путин недооценил Трампа, а его приспешники заплатят, — Грэм

Путин недооценил Трампа, а его приспешники заплатят, — Грэм

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Дата публикации 29 июля 2025 02:36
Сенатор Линдси Грэм заявил, что Путин ошибся в отношении Трампа, а Китай, Индия и Бразилия заплатят цену за поддержку РФ
Сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Сенатор Линдси Грэм, соавтор жесткого законопроекта о санкциях против РФ и стран, поддерживающих Кремль, положительно отреагировал на заявление президента США Трампа, который сократил срок заключения мирного соглашения для РФ до 10 —12 дней. Грэм заявил, что Путин недооценил Трампа.

Об этом сенатор написал в соцсети X.

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Сообщение Линдси Грэма. Фото: Скриншот

Линдси Грэм отметил, что полностью понимает разочарование президента Дональда Трампа в связи с продолжающимися атаками России на Украину, что свидетельствует об отсутствии реального стремления сесть за стол переговоров.

"Путин серьезно просчитался в отношении президента Трампа. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, наконец заплатят за это давно назревшую цену", — написал Грэм.

Он добавил, что Конгресс готов, при подавляющей двухпартийной поддержке, помочь президенту Трампу в его усилиях по привлечению сторон к мирным переговорам.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о новых сроках для России по достижению перемирия. Американский лидер не видит никакого прогресса со стороны РФ в стремлении закончить войну.

Также сообщалось, что Украина и США обсудили оборонное сотрудничество и совместное производство дронов.

США владимир путин Дональд Трамп Конгресс война в Украине мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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