Песков ответил на ультиматум Трампа — Россия не прекратит войну

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит войну против Украины. Об этом он сказал на фоне заявления лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщают росСМИ во вторник, 29 июля.

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Россия продолжит войну

"РФ, несмотря на заявления президента США, продолжит "СВО" для защиты своих интересов", — заявил Песков.

При этом он добавил, что Россия якобы заинтересована в мирном урегулировании войны.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, Трамп принял решение сократить срок для России "50-дневного ультиматума" до 10 дней.

Он пригрозил России введением вторичных санкций, если Путин не завершит войну в Украине.

Кроме того, лидер США сообщил, что не имеет интереса к дальнейшим контактам с российским диктатором. Трамп отметил, что Путин тратит средства на убийства вместо развития российской экономики.

Впоследствии на заявления Трампа отреагировал сенатор Линдси Грэм, который отметил, что Путин недооценил Трампа.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома за четкую позицию и решительность.