Трамп більше не говоритиме з Путіним про мир

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп знову заявив про можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії, підкресливши, що не прагне до цього кроку та висловлює симпатію до російського народу. Водночас він зазначив, що наразі не має інтересу до подальших контактів із Володимиром Путіним.

Про це він сказав на зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером, передає The Guardian.

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Дональд Трамп уточнив свою нову умову для Росії: тепер у Кремля є близько 10–12 днів, щоб припинити війну в Україні. В іншому разі, попередив він, проти Росії можуть бути запроваджені жорсткі вторинні санкції.

"Я оголошу про це, ймовірно, сьогодні ввечері або завтра, немає причин чекати. Це будуть санкції й, можливо, мита, вторинні мита", — каже він.

Але президент США додає: "Я не хочу цього робити з Росією. Я люблю російський народ, це чудові люди".

Дональд Трамп назвав війну Росії проти України "дуже кривавою" і наголосив, що укладення мирної угоди було б проявом "здорового глузду". Він підкреслив, що конфлікт слід якнайшвидше завершити дипломатичним шляхом.

"Я думаю, що зрештою щось трапиться. Це має статися швидко, адже гине так багато людей. Гинуть 7000 українців і росіян кожен тиждень", — наголосив він.

У відповідь на запитання, чи вважає він, що російський диктатор Володимир Путін збрехав йому щодо обіцянки припинити вогонь в Україні, Дональд Трамп зазначив, що не став би використовувати слово "брехав".

"Я розмовляв з ним... і виглядало так, ніби ми вже на шляху. А потім я казав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається. Мені це не подобається", — додав він.

За його словами, між ними були хороші розмови, і здавалося, що Путін готовий погодитися на припинення вогню, однак зрештою жодних конкретних дій не відбулося.

"Забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається. Мені це зовсім не подобається", — додав президент США.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив про нові терміни для Росії щодо досягнення перемир'я. Американський лідер не бачить жодного прогресу з боку РФ у прагненні закінчити війну.

Раніше голова РНБО Рустем Умєров назвав три основні умови, які українська сторона висунула Росії на переговорах у Стамбулі.