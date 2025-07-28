Трамп больше не будет говорить с Путиным о мире

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности введения вторичных санкций против России, подчеркнув, что не стремится к этому шагу и выражает симпатию к российскому народу. В то же время он отметил, что пока у него нет интереса к дальнейшим контактам с Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на встрече с британским премьером Киром Стармером, передает The Guardian.

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Дональд Трамп уточнил свое новое условие для России: теперь у Кремля есть около 10-12 дней, чтобы прекратить войну в Украине. В противном случае, предупредил он, против России могут быть введены жесткие вторичные санкции.

"Я объявлю об этом, вероятно, сегодня вечером или завтра, нет причин ждать. Это будут санкции и, возможно, пошлины, вторичные пошлины", — говорит он.

Но президент США добавляет: "Я не хочу этого делать с Россией. Я люблю русский народ, это замечательные люди".

Дональд Трамп назвал войну России против Украины "очень кровавой" и подчеркнул, что заключение мирного соглашения было бы проявлением "здравого смысла". Он подчеркнул, что конфликт следует как можно быстрее завершить дипломатическим путем.

"Я думаю, что в конце концов что-то случится. Это должно произойти быстро, ведь погибает так много людей. Гибнут 7000 украинцев и россиян каждую неделю", — подчеркнул он.

В ответ на вопрос, считает ли он, что российский диктатор Владимир Путин солгал ему относительно обещания прекратить огонь в Украине, Дональд Трамп отметил, что не стал бы использовать слово "лгал".

"Я разговаривал с ним... и выглядело так, будто мы уже на пути. А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это не нравится", — добавил он.

По его словам, между ними были хорошие разговоры, и казалось, что Путин готов согласиться на прекращение огня, однако в итоге никаких конкретных действий не произошло.

"Забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это совсем не нравится", — добавил президент США.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о новых сроках для России по достижению перемирия. Американский лидер не видит никакого прогресса со стороны РФ в стремлении закончить войну.

Ранее глава СНБО Рустем Умеров назвал три основных условия, которые украинская сторона выдвинула России на переговорах в Стамбуле.