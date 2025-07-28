Витрачає всі гроші на війну — Трамп розкритикував Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 28 липня, гостро розкритикував російського диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що очільник Кремля витрачає всі кошти на вбивства замість розвитку економіки Росії.

Про це пише The Guardian.

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Трамп зауважив, що Росія має величезні території, які могли б бути багатими і процвітати, як "практично жодна інша країна".

Однак замість цього Путін витрачає всі гроші його країни на ведення війни і вбивства людей в Україні. На думку американського президента, це не має ніякого сенсу.

"Я думав, що він захоче швидко закінчити все. Я справді вірив, що це закінчиться. Але щоразу, коли мені здається, що кінець близький — він вбиває людей", — сказав Трамп.

Раніше Трамп висловив розчарування Путіним та заявив, що планує скоротити 50-денний термін, бо "вже знає відповідь".

Тепер термін, який очільник Білого дому дає РФ для припинення війни в Україні, становить 10 днів.

Крім того, у разі недосягнення мирної угоди Трамп пригрозив зхапровадженням вторинних санкцій проти РФ.