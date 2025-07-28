Витрачає всі гроші на війну — Трамп розкритикував Путіна

Трамп розкритикував Путіна за війну в Україні
Президент США Дональд Трамп у понеділок, 28 липня, гостро розкритикував російського диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що очільник Кремля витрачає всі кошти на вбивства замість розвитку економіки Росії.
Про це пише The Guardian.
Витрати РФ на війну
Трамп зауважив, що Росія має величезні території, які могли б бути багатими і процвітати, як "практично жодна інша країна".
Однак замість цього Путін витрачає всі гроші його країни на ведення війни і вбивства людей в Україні. На думку американського президента, це не має ніякого сенсу.
"Я думав, що він захоче швидко закінчити все. Я справді вірив, що це закінчиться. Але щоразу, коли мені здається, що кінець близький — він вбиває людей", — сказав Трамп.
Раніше Трамп висловив розчарування Путіним та заявив, що планує скоротити 50-денний термін, бо "вже знає відповідь".
Тепер термін, який очільник Білого дому дає РФ для припинення війни в Україні, становить 10 днів.
Крім того, у разі недосягнення мирної угоди Трамп пригрозив зхапровадженням вторинних санкцій проти РФ.
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