Тратит все деньги на войну - Трамп раскритиковал Путина

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 28 июля, остро раскритиковал российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что глава Кремля тратит все средства на убийства вместо развития экономики России.

Об этом пишет The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Расходы РФ на войну

Трамп отметил, что Россия имеет огромные территории, которые могли бы быть богатыми и процветать, как "практически ни одна другая страна".

Однако вместо этого Путин тратит все деньги его страны на ведение войны и убийства людей в Украине. По мнению американского президента, это не имеет никакого смысла.

"Я думал, что он захочет быстро закончить все. Я действительно верил, что это закончится. Но каждый раз, когда мне кажется, что конец близок — он убивает людей", — сказал Трамп.

Ранее Трамп выразил разочарование Путиным и заявил, что планирует сократить 50-дневный срок, потому что "уже знает ответ".

Теперь срок, который глава Белого дома дает РФ для прекращения войны в Украине, составляет 10 дней.

Кроме того, в случае недостижения мирного соглашения Трамп пригрозил введением вторичных санкций против РФ.