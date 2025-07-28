Тратит все деньги на войну - Трамп раскритиковал Путина

Трамп раскритиковал Путина за войну в Украине
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 28 июля, остро раскритиковал российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что глава Кремля тратит все средства на убийства вместо развития экономики России.
Об этом пишет The Guardian.
Расходы РФ на войну
Трамп отметил, что Россия имеет огромные территории, которые могли бы быть богатыми и процветать, как "практически ни одна другая страна".
Однако вместо этого Путин тратит все деньги его страны на ведение войны и убийства людей в Украине. По мнению американского президента, это не имеет никакого смысла.
"Я думал, что он захочет быстро закончить все. Я действительно верил, что это закончится. Но каждый раз, когда мне кажется, что конец близок — он убивает людей", — сказал Трамп.
Ранее Трамп выразил разочарование Путиным и заявил, что планирует сократить 50-дневный срок, потому что "уже знает ответ".
Теперь срок, который глава Белого дома дает РФ для прекращения войны в Украине, составляет 10 дней.
Кроме того, в случае недостижения мирного соглашения Трамп пригрозил введением вторичных санкций против РФ.
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