Трамп відповів, що буде з РФ у разі відмови від миру в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 28 липня, заявив, що планує скоротити термін 50 днів для російського диктатора Володимира Путіна, аби він завершив війну в Україні. Водночас лідер Америки пригрозив Росії введенням вторинних санкцій.

Про це пише The Guardian.

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"Ми введемо вторинні санкції, якщо не домовимось. Можливо, домовимось, не знаю. Путін дзвонив й питав, чи може "допомогти" з Іраном? Я сказав: ні, мені не треба допомога з Іраном, мені потрібна ваша допомога з Росією", — сказав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.

За його словами, це єдина угода, яка "зависла". Президент США наголосив на втратах серед росіян та українців, які, за його даними, становлять 7000 осіб щотижня. Також він наголосив, що Росія продовжує атакувати міста України, зокрема Київ.

"І він має укласти угоду, занадто багато людей гине, це кривава війна. Здавалося б, за логікою він мав би хотіти домовитися", — додав Трамп.

Раніше Трамп заявив, що розчарований Путіним та планує скоротити 50-денний термін для Кремля, бо "вже знає відповідь".

За його словами, тепер термін для укладення мирної угоди про припинення війни в Україні становить 10 днів.