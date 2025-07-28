Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп пригрозил Путину вторичными санкциями — заявление

Трамп пригрозил Путину вторичными санкциями — заявление

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 17:43
Трамп ответил, что будет с РФ в случае отказа от мира в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 28 июля, заявил, что планирует сократить срок 50 дней для российского диктатора Владимира Путина, чтобы он завершил войну в Украине. В то же время лидер Америки пригрозил России введением вторичных санкций.

Об этом пишет The Guardian.

Реклама
Читайте также:

Ультиматум для Путина

"Мы введем вторичные санкции, если не договоримся. Возможно, договоримся, не знаю. Путин звонил и спрашивал, может ли "помочь" с Ираном? Я сказал: нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна ваша помощь с Россией", — сказал Трамп, имея в виду войну в Украине.

По его словам, это единственная сделка, которая "зависла". Президент США отметил потери среди россиян и украинцев, которые, по его данным, составляют 7000 человек еженедельно. Также он отметил, что Россия продолжает атаковать города Украины, в частности Киев.

"И он должен заключить соглашение, слишком много людей погибает, это кровавая война. Казалось, бы по логике он должен был бы хотеть договориться", — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что разочарован Путиным и планирует сократить 50-дневный срок для Кремля, потому что "уже знает ответ".

По его словам, теперь срок для заключения мирного соглашения о прекращении войны в Украине составляет 10 дней.

санкции против России США владимир путин Дональд Трамп война в Украине прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации