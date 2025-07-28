Трамп ответил, что будет с РФ в случае отказа от мира в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 28 июля, заявил, что планирует сократить срок 50 дней для российского диктатора Владимира Путина, чтобы он завершил войну в Украине. В то же время лидер Америки пригрозил России введением вторичных санкций.

Об этом пишет The Guardian.

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"Мы введем вторичные санкции, если не договоримся. Возможно, договоримся, не знаю. Путин звонил и спрашивал, может ли "помочь" с Ираном? Я сказал: нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна ваша помощь с Россией", — сказал Трамп, имея в виду войну в Украине.

По его словам, это единственная сделка, которая "зависла". Президент США отметил потери среди россиян и украинцев, которые, по его данным, составляют 7000 человек еженедельно. Также он отметил, что Россия продолжает атаковать города Украины, в частности Киев.

"И он должен заключить соглашение, слишком много людей погибает, это кровавая война. Казалось, бы по логике он должен был бы хотеть договориться", — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что разочарован Путиным и планирует сократить 50-дневный срок для Кремля, потому что "уже знает ответ".

По его словам, теперь срок для заключения мирного соглашения о прекращении войны в Украине составляет 10 дней.