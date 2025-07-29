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Термін 10-денного ультиматуму для РФ розпочався — Трамп

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 20:58
Ультиматум США для РФ вступив у силу — заява Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок 10-денного ультиматуму для Росії щодо завершення війни. після його завершення Америка накладе жорсткі санкції на країну-агресорку.

Про це американський президент заявив 29 липня на борту президентського літака Air Force One.

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Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 10 днів на те, що зробити кроки до припинення вогню в Україні. Ультиматум почав діяти від вівторка, 29 липня.

"Хочете великої сенсації?.. Ви готові?.. Десять днів від сьогодні… А потім ми збираємося запровадити тарифи та інше. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо Путін, очевидно, хоче продовжити війну. Але ми збираємося запровадити тарифи та різні інші заходи", — заявив Трамп.

Нагадаємо, у понеділок, 28 липня, президент США заявив про скорочення 50-денний термін для Росії щодо припинення війни. За словами Трампа, він не побачив жодних намірів з боку Путіна погоджуватися на мирне врегулювання конфлікту.

Якщо ультиматум не подіє на країну-агресорку, США обіцяє застосувати вторинний пакет санкцій та інші суттєві обмеження на країну-агресорку й окремих осіб у РФ.

Натомість у Кремлі заявили про намір продовжувати війну, попри заяву Трампа.

 

США санкції володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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