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Головна Новини дня Трамп обмежив будівництво вітрогенераторів у США — причина дивує

Трамп обмежив будівництво вітрогенераторів у США — причина дивує

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 10:19
Трамп ухвалив нове рішення для США — це стосується вітрогенераторів
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп обмежив будівництво вітрогенераторів в Америці. Він заявив, що вони вбивають усіх птахів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською"

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Обмеження будівництва вітрогенераторів у США

Дональд Трамп під час спільної пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером у Шотландії розкритикував "Зелений перехід", який передбачає поступову відмову від викопного палива і заявив, що, зокрема, вітрова енергія — найдорожча з усіх її видів.

"Вітер — це катастрофа. Він руйнує красу ваших полів, ваших рівнин, ваших водних шляхів, а подивіться туди — там немає вітряків. Але якщо ви подивитеся в іншому напрямку, ви побачите вітряки", — заявив президент США. 

Він додав, що обмежив вітряки у США, тому вони також вбивають усіх птахів, а він дозволить цього в Америці.

Нагадаємо, раніше Трамп відмовився знижувати тарифи для ЄС. Американський лідер наполягає на 15-відсотковому миті на європейський імпорт.

Крім того, президент США заявив про розчарування Путіним. За словами Трампа, під час свого перебування на посаді був жорстким у ставленні до нього.

США Дональд Трамп природа генератори птахи
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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