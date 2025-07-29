Трамп ухвалив нове рішення для США — це стосується вітрогенераторів

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп обмежив будівництво вітрогенераторів в Америці. Він заявив, що вони вбивають усіх птахів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Дональд Трамп під час спільної пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером у Шотландії розкритикував "Зелений перехід", який передбачає поступову відмову від викопного палива і заявив, що, зокрема, вітрова енергія — найдорожча з усіх її видів.

"Вітер — це катастрофа. Він руйнує красу ваших полів, ваших рівнин, ваших водних шляхів, а подивіться туди — там немає вітряків. Але якщо ви подивитеся в іншому напрямку, ви побачите вітряки", — заявив президент США.

Він додав, що обмежив вітряки у США, тому вони також вбивають усіх птахів, а він дозволить цього в Америці.

Нагадаємо, раніше Трамп відмовився знижувати тарифи для ЄС. Американський лідер наполягає на 15-відсотковому миті на європейський імпорт.

Крім того, президент США заявив про розчарування Путіним. За словами Трампа, під час свого перебування на посаді був жорстким у ставленні до нього.