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Головна Новини дня Мали чудові стосунки — Трамп заявив про розчарування Путіним

Мали чудові стосунки — Трамп заявив про розчарування Путіним

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 23:24
Трамп згадав "чудові стосунки" з Путіним
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, чи досі вважає, що президент РФ Володимир Путін його поважає. Натомість політик згадав про колишні "чудові стосунки" з главою Кремля, водночас наголосивши, що під час свого перебування на посаді був жорстким у ставленні до нього.

Про це він сказав на пресконференції у Білому домі у понеділок, 28 липня.

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Трамп згадав "чудові стосунки" з Путіним

"Я завжди знаходив спільну мову із Путіним. У мене були з ним чудові стосунки", — заявив Трамп.

Як приклад своєї рішучості Трамп навів блокування будівництва газопроводу "Північний потік", яке, за його словами, стало сигналом для Москви.

Попри це, Трамп визнав, що нині він розчарований Путіним. У коментарі також прозвучала обіцянка посилити економічний тиск на Росію після завершення терміну ультиматуму, який він озвучив раніше.

Крім того, очільник Білого дому звернув увагу на масштаб російської економіки, зауваживши, що вона "доволі невелика порівняно з територією країни", і назвав це "кумедним фактом".

Раніше Дональд Трамп заявив, що розчарувався в діях Володимира Путіна. Водночас він наголосив, що не має наміру витрачати 50 днів на ухвалення рішень, оскільки, за його словами, вже має чітке розуміння ситуації.

Тепер термін, який американський лідер дає РФ для припинення війни в Україні, становить 10 днів.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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