Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос, до сих пор ли считает, что президент РФ Владимир Путин его уважает. Зато политик вспомнил о бывших "прекрасных отношениях" с главой Кремля, одновременно подчеркнув, что во время своего пребывания на посту был жестким в отношении к нему.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 28 июля.

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Трамп вспомнил "прекрасные отношения" с Путиным

"Я всегда находил общий язык с Путиным. У меня были с ним замечательные отношения", — заявил Трамп.

В качестве примера своей решимости Трамп привел блокирование строительства газопровода "Северный поток", которое, по его словам, стало сигналом для Москвы.

Несмотря на это, Трамп признал, что сейчас он разочарован Путиным. В комментарии также прозвучало обещание усилить экономическое давление на Россию после завершения срока ультиматума, который он озвучил ранее.

Кроме того, глава Белого дома обратил внимание на масштаб российской экономики, отметив, что она "довольно небольшая по сравнению с территорией страны", и назвал это "забавным фактом".

Ранее Дональд Трамп заявил, что разочаровался в действиях Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что не намерен тратить 50 дней на принятие решений, поскольку, по его словам, уже имеет четкое понимание ситуации.

Теперь срок, который американский лидер дает РФ для прекращения войны в Украине, составляет 10 дней.