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Главная Новости дня Трамп ограничил строительство ветрогенераторов — причина удивляет

Трамп ограничил строительство ветрогенераторов — причина удивляет

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 10:19
Трамп принял новое решение для США — это касается ветрогенераторов
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп ограничил строительство ветрогенераторов в Америке. Он заявил, что они убивают всех птиц.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".

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Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Шотландии раскритиковал "Зеленый переход", который предусматривает постепенный отказ от ископаемого топлива и заявил, что, в частности, ветровая энергия — самая дорогая из всех ее видов.

"Ветер — это катастрофа. Он разрушает красоту ваших полей, ваших равнин, ваших водных путей, а посмотрите туда — там нет ветряков. Но если вы посмотрите в другом направлении, вы увидите ветряки", — заявил президент США.

Он добавил, что ограничил ветряки в США, потому что они также убивают всех птиц, а он позволит этого в Америке.

Напомним, ранее Трамп отказался снижать тарифы для ЕС. Американский лидер настаивает на 15-процентной пошлине на европейский импорт.

Кроме того, президент США заявил о разочаровании Путиным. По словам Трампа, во время своего пребывания на посту был жестким в отношении к нему.

США Дональд Трамп природа генераторы птицы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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