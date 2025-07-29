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Главная Новости дня Срок 10-дневного ультиматума для РФ начался, — Трамп

Срок 10-дневного ультиматума для РФ начался, — Трамп

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Дата публикации 29 июля 2025 20:58
Ультиматум США для РФ вступил в силу — заявление Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о начале 10-дневного ультиматума для России о завершении войны. После его завершения Америка наложит жесткие санкции на страну-агрессора.

Об этом американский президент заявил 29 июля на борту президентского самолета Air Force One.

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Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на то, чтобы сделать шаги к прекращению огня в Украине. Ультиматум начал действовать со вторника, 29 июля.

"Хотите большой сенсации?.. Вы готовы? Десять дней с сегодняшнего дня... А потом мы собираемся ввести тарифы и прочее. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжить войну. Но мы собираемся ввести тарифы и различные другие меры", — заявил Трамп.

Напомним, в понедельник, 28 июля, президент США заявил о сокращении 50-дневного срока для России по прекращению войны. По словам Трампа, он не увидел никаких намерений со стороны Путина соглашаться на мирное урегулирование конфликта.

Если ультиматум не подействует на страну-агрессора, США обещает применить вторичный пакет санкций и другие существенные ограничения на страну-агрессора и отдельных лиц в РФ.

Зато в Кремле заявили о намерении продолжать войну, несмотря на заявление Трампа.

США санкции владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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