Ультиматум США для РФ вступил в силу — заявление Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о начале 10-дневного ультиматума для России о завершении войны. После его завершения Америка наложит жесткие санкции на страну-агрессора.

Об этом американский президент заявил 29 июля на борту президентского самолета Air Force One.

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Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на то, чтобы сделать шаги к прекращению огня в Украине. Ультиматум начал действовать со вторника, 29 июля.

"Хотите большой сенсации?.. Вы готовы? Десять дней с сегодняшнего дня... А потом мы собираемся ввести тарифы и прочее. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжить войну. Но мы собираемся ввести тарифы и различные другие меры", — заявил Трамп.

Напомним, в понедельник, 28 июля, президент США заявил о сокращении 50-дневного срока для России по прекращению войны. По словам Трампа, он не увидел никаких намерений со стороны Путина соглашаться на мирное урегулирование конфликта.

Если ультиматум не подействует на страну-агрессора, США обещает применить вторичный пакет санкций и другие существенные ограничения на страну-агрессора и отдельных лиц в РФ.

Зато в Кремле заявили о намерении продолжать войну, несмотря на заявление Трампа.