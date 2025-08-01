Трамп дал России 10 дней для завершения войны — отсчет времени

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 29 июля объявил о начале десятидневного ультиматума России для завершения войны против Украины. Если этого не произойдет, то ожидается объявление жестких санкций.

Новини.LIVE в своих прямых эфирах на YouTube-канале запустили отсчет до введения Дональдом Трампом санкций против России.

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В прямых эфирах Новини.LIVE — Ранок.LIVE, День.LIVE, Вечір.LIVE — можно увидеть отсчет времени до объявления Трампом новых санкций против России, если Кремль не закончит войну.

Отсчет до объявления санкций. Фото: кадр из эфира Новини.LIVE

Возможные сценарии после объявления санкций

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в комментарии New York Post заявил, что новые санкции против России способны уничтожить нарративы и некоторые пророссийские силы, которые пытаются убедить, что ничего не произойдет. По его словам, не нужно верить пропаганде РФ, поскольку они врут, потому что боятся.

"Эти санкции создадут очень тяжелую ситуацию для российской экономики. Это будет работать вместе с огромными потерями РФ на передовой, и люди начнут громче спрашивать Путина: "Для чего ты это все начал? И почему не хочешь завершить войну?" — отметил Ермак.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что заявление Трампа прозвучало вовремя, когда многое может измениться благодаря силе настоящего мира.

По его словам, Украина остается преданной миру и будет работать вместе со Штатами, чтобы сделать страны сильнее и безопаснее.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

В то же время политтехнолог Тарас Загородний в комментарии "РБК-Украина" заявил, что уже есть некоторые результаты изменения позиции США в отношении РФ.

"У России дефицит бюджета в восемь раз будет больше на конец года, чем они планировали. Украина бьет по железным дорогам уже достаточно активно, по химической промышленности и так далее", — говорит он.

Загородний отметил, что в Украину идет поставка оружия, а Индию предупреждают из-за российской нефти.

"Нас не должно это интересовать, мы должны исключительно концентрироваться на своих целях, которые мы должны пробивать", — подчеркнул политтехнолог.

Хронология событий

Напомним, 28 июля Трамп объявил о возможности объявления вторичных санкций против России. Он назвал войну против Украины "очень кровавой", поэтому нет смысла ждать 50 дней. Лидер США отметил, что Путин тратит средства на убийства вместо развития экономики своей страны.

А 29 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит войну, несмотря на ультиматум Трампа.

В тот же день лидер Штатов сообщил о начале ультиматума, после завершения которого будут введены новые санкции.

Песков снова заявил, что у России якобы есть "иммунитет" к санкциям. По его словам, экономика РФ функционирует в условиях огромного количества ограничений.

В то же время заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил более резко, пригрозив Трампу войной. Лидер США отметил, что бывший президент РФ "заходит на очень опасную территорию". Вследствие этого Медведев решил классически угрожать ядерным оружием.

Трамп хочет заключить соглашение о завершении войны в Украине до 8 августа. Кроме того, Штаты готовы принять меры для мира.

Он заявил, что наложит санкции на Россию по истечении десятидневного срока. Кроме того, в РФ отправится спецпредставитель Стив Уиткофф.

А 1 августа российский диктатор Путин сделал новые заявления о войне в Украине. Он назвал свои условия для завершения боевых действий. В частности, речь идет о выводе ВСУ из четырех областей, нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины.

Зеленский отреагировал на заявления Путина. Он в очередной раз предложил ему встречу на уровне лидеров для окончания войны.

Когда заканчивается отсчет

Десятидневный ультиматум Трампа в отношении России завершится 8 августа. Следить за отсчетом времени можно на YouTube-канале Новини.LIVE.