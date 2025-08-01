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Головна Новини дня Зеленський відреагував на заяви Путіна і запропонував зустріч

Зеленський відреагував на заяви Путіна і запропонував зустріч

Ua en ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 15:23
Зеленський прокоментував заяви Путіна та заявив про готовність зустрітися
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні заяви російського диктатора Володимира Путіна. Він вкотре запропонував зустріч.

Про це український лідер повідомив у Telegram у пʼятницю, 1 серпня.

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"Ми бачимо та підтримуємо зусилля Президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя", — зауважив Зеленський.

Він наголосив, що чув заяви з Росії. За його словами, якщо це сигнал про серйозну готовність Москви закінчити війни та встановити тривалий мир, а не спроби виграти час, то Україна вкотре підтверджує готовність до зустрічі на рівні лідерів будь-коли.

Зеленський зазначив, що Україна, як і весь світ, розуміє, хто ухвалює рішення в Росії та хто повинен закінчити війну. 

"Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", — додав глава держави.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 серпня Путін озвучив свої умови завершення війни в Україні. Зокрема, за його словами, Україна не повинна ставати членом НАТО.

А нещодавно лідер США Дональд Трамп оголосив про початок десятиденного ультиматуму Росії щодо завершення війни.

Володимир Зеленський володимир путін Україна Росія зустріч
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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