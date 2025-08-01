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Зеленский отреагировал на заявления Путина и предложил встречу

Ua en ru
Дата публикации 1 августа 2025 15:23
Зеленский прокомментировал заявления Путина и заявил о готовности встретиться
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последние заявления российского диктатора Владимира Путина. Он в очередной раз предложил встречу.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 1 августа.

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"Мы видим и поддерживаем усилия Президента Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира. Мы благодарны всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь", — отметил Зеленский.

Он говорит, что слышал заявления из России. По его словам, если это сигнал о серьезной готовности Москвы закончить войны и установить длительный мир, а не попытки выиграть время, то Украина в очередной раз подтверждает готовность к встрече на уровне лидеров в любое время.

Зеленский отметил, что Украина, как и весь мир, понимает, кто принимает решения в России и кто должен закончить войну.

"Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", — добавил глава государства.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 1 августа Путин озвучил свои условия завершения войны в Украине. В частности, по его словам, Украина не должна становиться членом НАТО.

А недавно лидер США Дональд Трамп объявил о начале десятидневного ультиматума России по завершению войны.

Владимир Зеленский владимир путин Украина Россия встреча
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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