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Зеленский "продуктивно" поговорил с Трампом — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 17:35
Зеленский обсудил с Трампом прекращение войны и санкции против России
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 5 августа, провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Главная тема — это прекращение войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Разговор Зеленского с Трампом 5 августа

Украинский лидер заявил, что страна благодарна Трампу за все усилия ради честного и длительного мира. По его словам, действительно необходимо как можно быстрее прекратить убийства. Зеленский отметил, что Украина полностью это поддерживает, а Россия — затягивает войну.

Стороны во время телефонного разговора скоординировали позиции Украины и США. Зеленский и Трамп обменялись оценками ситуации — оккупанты увеличили жестокость своих ударов. По словам украинского лидера, глава Белого дома полностью проинформирован о российских атаках.

Кроме того, они обсудили санкции против России. Зеленский отметил, что экономика врага продолжает падать, поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость Трампа. По его словам, это может многое изменить.

"Обсудили совместные европейские решения, которые могут помочь нашей защите. Сейчас имеем уже решение Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании — более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Спасибо! Это взаимодействие со странами НАТО продолжится", — рассказал Зеленский.

Президенты также говорили об оборонном двустороннем взаимодействии с Америкой. Зеленский сообщил, что проект соглашения по дронам уже подготовлен Украиной.

"Мы готовы его подробно обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, Президент Трамп!" — добавил он.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 5 августа украинский лидер провел совещания с военным командованием, чиновниками и заседание Ставки.

Ранее Трамп объявил десятидневный ультиматум России для завершения войны, который завершается 8 августа. Тогда он объявит новые жесткие санкции.

Владимир Зеленский санкции против России США война Дональд Трамп Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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