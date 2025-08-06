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Трамп раскрыл детали переговоров Уиткоффа и Путина

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 20:16
Трамп раскрыл детали переговоров Виткоффа и Путина
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп сообщил об успешной встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил о значительном прогрессе в переговорах.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Разговор Уиткоффа с Путиным

"Мой спецпосланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с Путиным. Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все соглашаются, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", — заявил Трамп.

Что именно обсуждали Уиткофф и Путин, не уточняется.

Напомним, что сегодня же президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого Зеленский провел телефонный разговор с Трампом 5 августа. Ключевой темой стало прекращение войны в Украине.

США владимир путин Дональд Трамп Россия мирные переговоры
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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