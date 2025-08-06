Трамп проводить телефонну розмову із Зеленським

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 6 серпня, проводить телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело.

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"Трамп зараз розмовляє по телефону із Зеленським, за інформацією джерела, обізнаного з ситуацією", — розповів Равід.

Раніше від повідомляв про плани Трампа провести телефонну розмову із Зеленським 6 серпня.

Допис кореспондента Axios. Фото: скриншот

Допис кореспондента Axios. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник США Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили війну в Україні.

А 5 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Ключовою темою стало припинення війни в Україні.