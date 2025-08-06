Трамп проводить телефонну розмову із Зеленським

Трамп проводить розмову із Зеленським, — ЗМІ
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 6 серпня, проводить телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело.
Розмова Трампа із Зеленським 6 серпня
"Трамп зараз розмовляє по телефону із Зеленським, за інформацією джерела, обізнаного з ситуацією", — розповів Равід.
Раніше від повідомляв про плани Трампа провести телефонну розмову із Зеленським 6 серпня.
Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник США Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили війну в Україні.
А 5 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Ключовою темою стало припинення війни в Україні.
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