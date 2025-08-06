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Трамп проводить розмову із Зеленським, — ЗМІ

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Дата публікації: 6 серпня 2025 18:47
Трамп проводить телефонну розмову із Зеленським
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 6 серпня, проводить телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело.

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"Трамп зараз розмовляє по телефону із Зеленським, за інформацією джерела, обізнаного з ситуацією", — розповів Равід.

Раніше від повідомляв про плани Трампа провести телефонну розмову із Зеленським 6 серпня.

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Допис кореспондента Axios. Фото: скриншот
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Допис кореспондента Axios. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник США Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили війну в Україні.

А 5 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Ключовою темою стало припинення війни в Україні.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна політики
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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