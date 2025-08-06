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Головна Новини дня Переговори Путіна та Віткоффа — що обговорили у Кремлі

Переговори Путіна та Віткоффа — що обговорили у Кремлі

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Дата публікації: 6 серпня 2025 15:56
У Кремлі завершилися переговори Путіна та Віткоффа — теми обговорень
Стів Віткофф та Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Спецпосланник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили війну в Україні.

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передають росЗМІ у середу, 6 серпня.

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Ушаков заявив, що розмова між диктатором РФ та спецпосланником США була "корисною і конструктивною". За його словами, сторони обговорили "українську кризу".

"Росія передала американській стороні сигнали щодо українського питання і отримала відповідні сигнали від Трампа. Президент РФ володіє повною інформацією щодо українського питання", — сказав Ушаков.

Він також зазначив, що у Кремлі обговорили й перспективи щодо можливого розвитку стратегічного співробітництва між Штатами та Росією.

Нагадаємо, за інформацією росЗМІ, переговори Віткоффа та Путіна у Кремлі тривали близько трьох годин.

Раніше лідер США Дональд Трамп оголосив ультиматум РФ для закінчення війни в Україні. Він закінчується 8 серпня, тоді буде оголошено нові санкції проти країни-терористки.

США війна володимир путін Росія Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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