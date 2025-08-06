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У Кремлі завершилась розмова Путіна з Віткоффом

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 15:02
У Кремлі завершилися переговори Путіна з Віткоффом
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

У Москві у середу, 6 серпня, завершилася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"У Кремлі завершилася зустріч Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом", — йдеться у повідомленні.

Розмова російського диктатора та спецпосланника США тривала близько трьох годин.

Нагадаємо, Віткофф прибув на територію Кремля 6 серпня. У мережі показали його кортеж.

Раніше росЗМІ повідомили про початок зустрічі Путіна та Віткоффа у Кремлі.

Лідер США Дональд Трамп оголосив Росії ультиматум для завершення війни, який закінчується 8 серпня. Він попередив про жорсткі санкції.

США володимир путін переговори Кремль Росія Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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