У Кремлі завершилися переговори Путіна з Віткоффом

У Кремлі завершилась розмова Путіна з Віткоффом
У Москві у середу, 6 серпня, завершилася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом.
Про це повідомляють росЗМІ.
Переговори Путіна та Віткоффа
"У Кремлі завершилася зустріч Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом", — йдеться у повідомленні.
Розмова російського диктатора та спецпосланника США тривала близько трьох годин.
Нагадаємо, Віткофф прибув на територію Кремля 6 серпня. У мережі показали його кортеж.
Раніше росЗМІ повідомили про початок зустрічі Путіна та Віткоффа у Кремлі.
Лідер США Дональд Трамп оголосив Росії ультиматум для завершення війни, який закінчується 8 серпня. Він попередив про жорсткі санкції.
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