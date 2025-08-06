Віткофф приїхав на територію Кремля

Кортеж з Віткоффом у Москві. Фото: Reuters

У середу вранці, 6 серпня, спецпосланець Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф приїхав до Росії. Згодом стало відомо, що кортеж з американським посадовцем прибув на територію Кремля.

Відповідні відео публікують РосЗМІ.

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За інформацією російських ЗМІ, у середу, 6 серпня, кортеж зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом приїхав на територію Кремля.

Не виключено, що Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як пишуть РосЗМІ, спеціальний представник глави Білого дому Стів Віткофф не став ділитися очікуваннями перед переговорами в Кремлі.

Варто зауважити, що це вже п'ятий візит Віткоффа до Росії у 2025 році.

Раніше Дональд Трамп анонсував візит Віткоффа до Росії.

Крім того, лідер США розповідав про мету візиту Стіва Віткоффа до Москви.

Зазначимо, що Новини.LIVE у своїх прямих ефірах на YouTube-каналі запустили відлік до введення Дональдом Трампом санкцій проти Росії.