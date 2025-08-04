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Трамп назвав ключову ціль візиту Віткоффа до Росії

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 08:16
Візит Стіва Віткоффа до Росії — Дональд Трамп назвав ключову ціль
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вже найближчим часом має відвідати Москву з офіційним візитом. Американська сторона сподівається досягти домовленостей із Кремлем щодо припинення вогню.

Про цілі візиту президент США заявив у коментарі Magno News.

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Американський лідер вкотре наголосив, що Вашингтон прагне досягти угоди із Кремлем щодо припинення бойових дій на території України, аби перестали гинути люди з обох сторін.

"Нам потрібно укласти угоду, за якої люди перестануть гинути. Щойно з'явилися цифри про величезну кількість вбитих російських солдатів, а також в Україні, де цифра менше, але все одно тисячі і тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, які зазнають ракетних обстрілів. Багато людей гине в цій безглуздій війні", — сказав Трамп.

Вже 8 серпня закінчується термін дії ультиматуму США для Росії, тож до цього часу Вашингтон сподівається схилити Кремль до мирних переговорів та припинення вогню по території України.

Раніше президент США уточнив, коли має відбутися візит Стіва Віткоффа до Росії.

Крім того, головний помічник Трампа жорстко розкритикував Індію, яка продовжує купувати нафту в РФ попри застереження США.

росія США Дональд Трамп війна в Україні візит Стів Віткофф
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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