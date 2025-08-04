Визит Стива Уиткоффа в Россию — Дональд Трамп назвал ключевую цель

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уже в ближайшее время должен посетить Москву с официальным визитом. Американская сторона надеется достичь договоренностей с Кремлем о прекращении огня.

О целях визита президент США заявил в комментарии Magno News.

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Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон стремится достичь соглашения с Кремлем о прекращении боевых действий на территории Украины, чтобы перестали гибнуть люди с обеих сторон.

"Нам нужно заключить соглашение, при котором люди перестанут гибнуть. Только что появились цифры об огромном количестве убитых российских солдат, а также в Украине, где цифра меньше, но все равно тысячи и тысячи людей. А теперь мы добавляем города, которые подвергаются ракетным обстрелам. Много людей погибает в этой бессмысленной войне", — сказал Трамп.

Уже 8 августа истекает срок действия ультиматума США для России, поэтому до этого времени Вашингтон надеется склонить Кремль к мирным переговорам и прекращению огня по территории Украины.

Ранее президент США уточнил, когда должен состояться визит Стива Уиткоффа в Россию.

Кроме того, главный помощник Трампа жестко раскритиковал Индию, которая продолжает покупать нефть в РФ несмотря на предостережения США.