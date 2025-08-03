Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Індія фінансує армію РФ — заява головного помічника Трампа

Індія фінансує армію РФ — заява головного помічника Трампа

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 23:49
США звинуватили Індію у фінансуванні війни Росії
Прем’єр Індії Нарендра Моді і президент США Дональд Трамп. Фото: Armenpress

Індія фінансує війну Росії проти України, купуючи російську нафту. Країна фактично пов’язана з Китаєм у цьому питанні.

Про це заявив заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших помічників Трампа Стівен Міллер, передає Reuters.

Реклама
Читайте також:

США сильно розкритикували Індію

"Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії", — заявив Міллер.

Видання пише, що критика Міллера була однією з найсильніших, яку адміністрація Трампа висловила щодо одного з головних партнерів Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас він пом’якшив свою критику, відзначивши стосунки Трампа з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, які він назвав "чудовими".

Що каже на це Індія?

Джерела агентства в уряді Індії заявили Reuters, що Нью-Делі продовжуватиме купувати нафту у Москви, попри погрози США.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії. Нові обмеження мають знизити доходи країни-агресорки від продажу та транспортування нафти.

Вже відомо про як мінімум трьох власників танкерів, які повідомили про своє бажання розірвати угоди на перевезення сировини з РФ. У майбутньому таких ситуацій може побільшати.

США російські війська Індія Дональд Трамп нафта
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації