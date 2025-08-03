США звинуватили Індію у фінансуванні війни Росії

Прем’єр Індії Нарендра Моді і президент США Дональд Трамп. Фото: Armenpress

Індія фінансує війну Росії проти України, купуючи російську нафту. Країна фактично пов’язана з Китаєм у цьому питанні.

Про це заявив заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших помічників Трампа Стівен Міллер, передає Reuters.

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"Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії", — заявив Міллер.

Видання пише, що критика Міллера була однією з найсильніших, яку адміністрація Трампа висловила щодо одного з головних партнерів Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас він пом’якшив свою критику, відзначивши стосунки Трампа з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, які він назвав "чудовими".

Що каже на це Індія?

Джерела агентства в уряді Індії заявили Reuters, що Нью-Делі продовжуватиме купувати нафту у Москви, попри погрози США.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії. Нові обмеження мають знизити доходи країни-агресорки від продажу та транспортування нафти.

Вже відомо про як мінімум трьох власників танкерів, які повідомили про своє бажання розірвати угоди на перевезення сировини з РФ. У майбутньому таких ситуацій може побільшати.