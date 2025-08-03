США звинуватили Індію у фінансуванні війни Росії

Індія фінансує армію РФ — заява головного помічника Трампа
Індія фінансує війну Росії проти України, купуючи російську нафту. Країна фактично пов’язана з Китаєм у цьому питанні.
Про це заявив заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших помічників Трампа Стівен Міллер, передає Reuters.
США сильно розкритикували Індію
"Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії", — заявив Міллер.
Видання пише, що критика Міллера була однією з найсильніших, яку адміністрація Трампа висловила щодо одного з головних партнерів Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас він пом’якшив свою критику, відзначивши стосунки Трампа з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, які він назвав "чудовими".
Що каже на це Індія?
Джерела агентства в уряді Індії заявили Reuters, що Нью-Делі продовжуватиме купувати нафту у Москви, попри погрози США.
Нагадаємо, нещодавно Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії. Нові обмеження мають знизити доходи країни-агресорки від продажу та транспортування нафти.
Вже відомо про як мінімум трьох власників танкерів, які повідомили про своє бажання розірвати угоди на перевезення сировини з РФ. У майбутньому таких ситуацій може побільшати.
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