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Главная Новости дня Индия финансирует армию РФ — заявление главного помощника Трампа

Индия финансирует армию РФ — заявление главного помощника Трампа

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 23:49
США обвинили Индию в финансировании войны России
Премьер Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп. Фото: Armenpress

Индия финансирует войну России против Украины, покупая российскую нефть. Страна фактически связана с Китаем в этом вопросе.

Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома и один из самых влиятельных помощников Трампа Стивен Миллер, передает Reuters.

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"Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России", — заявил Миллер.

Издание пишет, что критика Миллера была одной из самых сильных, которую администрация Трампа выразила в отношении одного из главных партнеров Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время он смягчил свою критику, отметив отношения Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые он назвал "замечательными".

Что говорит на это Индия?

Источники агентства в правительстве Индии заявили Reuters, что Нью-Дели будет продолжать покупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы США.

Напомним, недавно Великобритания ввела очередной пакет санкций против "теневого флота" России. Новые ограничения должны снизить доходы страны-агрессора от продажи и транспортировки нефти.

Уже известно как минимум о трех владельцах танкеров, которые сообщили о своем желании разорвать соглашения на перевозку сырья из РФ. В будущем таких ситуаций может стать больше.

США российские войска Индия Дональд Трамп нефть
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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