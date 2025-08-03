США обвинили Индию в финансировании войны России

Индия финансирует армию РФ — заявление главного помощника Трампа
Индия финансирует войну России против Украины, покупая российскую нефть. Страна фактически связана с Китаем в этом вопросе.
Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома и один из самых влиятельных помощников Трампа Стивен Миллер, передает Reuters.
США сильно раскритиковали Индию
"Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России", — заявил Миллер.
Издание пишет, что критика Миллера была одной из самых сильных, которую администрация Трампа выразила в отношении одного из главных партнеров Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время он смягчил свою критику, отметив отношения Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые он назвал "замечательными".
Что говорит на это Индия?
Источники агентства в правительстве Индии заявили Reuters, что Нью-Дели будет продолжать покупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы США.
Напомним, недавно Великобритания ввела очередной пакет санкций против "теневого флота" России. Новые ограничения должны снизить доходы страны-агрессора от продажи и транспортировки нефти.
Уже известно как минимум о трех владельцах танкеров, которые сообщили о своем желании разорвать соглашения на перевозку сырья из РФ. В будущем таких ситуаций может стать больше.
Читайте Новини.LIVE!