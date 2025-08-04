Трамп заявив, що Віткофф приїде в Росію 6 або 7 серпня

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф може відвідати Росію вже в середу або в четвер. Раніше була інформація, що візит мав бути ще на минулих вихідних.



Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на репортерку CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х.

Що сказав Трамп про візит Віткоффа до Москви

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи може він оновити інформацію про візит Віткоффа і про те, що станеться в п'ятницю (крайній день дедлайну для Росії щодо війни в Україні).

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"О, будуть санкції, але, схоже, вони досить добре вміють їх обходити. Знаєте, це хитрі хлопці, і вони непогано справляються з обходом санкцій, тож подивимося, що буде", — заявив Трамп.

Коментуючи Віткоффа, президент США зазначив, що спецпредставник зосереджений зараз на ситуації з Газою та забезпеченням людей їжею. Що ж до візиту в Росію, він може бути вже через 3-4 дні (6 або 7 серпня).

"Можливо, наступного тижня (у США ще неділя), у середу або четвер, він поїде в Росію. Вони хочуть його побачити. Вони попросили про зустріч, тож подивимося, що з цього вийде", — додав президент США.

Він також уточнив, що послання Віткоффа полягатиме в тому, щоб припинити вбивства.

"Ми зупинили багато війни, (а війна в Україні. — Ред.) має бути найлегшою для зупинки, але це не так", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, 31 липня президент США вже анонсував візит Віткоффа до Москви. Тоді він сказав, що спецпредставник буде в Росії після поїздки до Ізраїлю.

Уже 2 серпня посол США при НАТО Метью Вітакер уточнив, що поїздка відбудеться "цими вихідними". Однак, як тепер стало відомо — це не зовсім так.