Спецпредставитель Трампа Уиткофф отправляется в Москву на выходных, чтобы найти точки соприкосновения

Виткофф едет в Москву — о чем надеется договориться с Кремлем
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит с официальным визитом Москву. Поездка состоится в эти выходные.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление постпред США при НАТО Мэтью Уитакера.
Что известно о поездах Уиткоффа в РФ
Сам Дональд Трамп тоже заявлял, что его спецпредставитель посетит столицу России. Он нанесет свой визит сразу после посещения Израиля.
У Трампа спросили, едет ли Уиткофф в Израиль, на что тот сказал следующее:
"Да, он едет в Израиль, а затем в Россию", — ответил президент США.
Судя по поездкам Уиткоффа в Россию, складывается впечатление, что его главные задачи — бизнес. Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко.
Она отметила, что Виткофф сейчас должен искать "точки соприкосновения" с Кремлем.
Ранее мы сообщали, что по словам госсекретаря США Марко Рубио, американские чиновники в начале недели провели переговоры с представителями России. Однако "прогресса не видно".
Напомним, что недавно Дональд Трамп объявил о начале 10-дневного ультиматума для России по завершению войны.
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