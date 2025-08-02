Спецпредставитель Трампа Уиткофф отправляется в Москву на выходных, чтобы найти точки соприкосновения

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Фото: Белый дом

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит с официальным визитом Москву. Поездка состоится в эти выходные.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление постпред США при НАТО Мэтью Уитакера.

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Сам Дональд Трамп тоже заявлял, что его спецпредставитель посетит столицу России. Он нанесет свой визит сразу после посещения Израиля.

У Трампа спросили, едет ли Уиткофф в Израиль, на что тот сказал следующее:

"Да, он едет в Израиль, а затем в Россию", — ответил президент США.

Судя по поездкам Уиткоффа в Россию, складывается впечатление, что его главные задачи — бизнес. Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко.

Она отметила, что Виткофф сейчас должен искать "точки соприкосновения" с Кремлем.

Ранее мы сообщали, что по словам госсекретаря США Марко Рубио, американские чиновники в начале недели провели переговоры с представителями России. Однако "прогресса не видно".

Напомним, что недавно Дональд Трамп объявил о начале 10-дневного ультиматума для России по завершению войны.