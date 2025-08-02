Спецпредставник Трампа Віткофф вирушає до Москви вихідними, щоб знайти точки дотику

Віткофф їде до Москви — про що сподівається домовитись із Кремлем
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф відвідає з офіційним візитом Москву. Поїздка відбудеться цими вихідними.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву постпред США при НАТО Метью Вітакера.
Що відомо про поїздки Віткоффа до РФ
Сам Дональд Трамп теж заявляв, що його спецпредставник відвідає столицю Росії. Він нанесе свій візит відразу після відвідування Ізраїля.
У Трампа запитали, чи їде Віткофф до Ізраїлю, на що той сказав таке:
"Так, він їде до Ізраїлю, а потім до Росії", — відповів президент США.
Судячи з поїздок Віткоффа до Росії, складається враження, що його головні завдання — бізнесові. Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіппенко.
Вона зауважила, що Віткофф зараз має шукати "точки дотику" з Кремлем.
Раніше ми повідомляли, що, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, американські чиновники на початку тижня провели переговори з представниками Росії. Однак "прогресу не видно".
Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп оголосив про початок 10-денного ультиматуму для Росії щодо завершення війни.
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