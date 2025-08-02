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Головна Новини дня Віткофф їде до Москви — про що сподівається домовитись із Кремлем

Віткофф їде до Москви — про що сподівається домовитись із Кремлем

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 23:31
Спецпредставник Трампа Віткофф вирушає до Москви вихідними, щоб знайти точки дотику
Спецпосланець президента США Стівен Віткофф. Фото: Білий дім

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф відвідає з офіційним візитом Москву. Поїздка відбудеться цими вихідними.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву постпред США при НАТО Метью Вітакера. 

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Що відомо про поїздки Віткоффа до РФ

Сам Дональд Трамп теж заявляв, що його спецпредставник відвідає столицю Росії. Він нанесе свій візит відразу після відвідування Ізраїля.

У Трампа запитали, чи їде Віткофф до Ізраїлю, на що той сказав таке:

"Так, він їде до Ізраїлю, а потім до Росії", — відповів президент США.

Судячи з поїздок Віткоффа до Росії, складається враження, що його головні завдання — бізнесові. Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіппенко.

Вона зауважила, що Віткофф зараз має шукати "точки дотику" з Кремлем.

Раніше ми повідомляли, що, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, американські чиновники на початку тижня провели переговори з представниками Росії. Однак "прогресу не видно".

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп оголосив про початок 10-денного ультиматуму для Росії щодо завершення війни.

США переговори Москва війна в Україні Стів Віткофф
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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