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Трамп уточнил, когда Уиткофф посетит Россию

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 03:58
Трамп заявил, что Уиткофф приедет в Россию 6 или 7 августа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф может посетить Россию уже в среду или в четверг. Ранее была информация, что визит должен был быть еще на прошедших выходных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой репортета CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.

Что сказал Трамп о визите Уиткоффа в Москву

В ходе общения с прессой Трампа спросили, может ли он обновить информацию о визите Уиткоффа и о том, что произойдет в пятницу (крайний день дедлайна для России по войне в Украине).

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"О, будут санкции, но, похоже, они довольно хорошо умеют из обходить. Знаете, это хитрые ребята, и они неплохо справляются с обходом санкций, так что посмотрим, что будет", — заявил Трамп.

Комментируя Уиткоффа президент США отметил, что спецпредставитель сосредоточен сейчас на ситуации с Газой и обеспечением людей едой. Что же касаемо визита в Россию, он может быть уже через 3-4 дня (6 либо 7 августа).

"Возможно, на следующей неделе (в США еще воскресенье), в среду или четверг, он поедет в Россию. Они хотят его увидеть. Они попросили о встрече, так что посмотрим, что из этого выйдет", — добавил президент США.

Он также уточнил, что послание Уиткоффа будет заключаться в том, чтобы прекратить убийства.

"Мы остановили много войны, (а война в Украине. — Ред.) должна быть самой легкой для остановки, но это не так", — резюмировал Трамп.

Напомним, 31 июля президент США уже анонсировал визит Уиткоффа в Москву. Тогда он сказал, что спецпредставитель будет в России после поездки в Израиль.

Уже 2 августа посол США при НАТО Мэтью Уитакер уточнил, что поездка состоится в "эти выходные". Однако, как теперь стало известно — это не совсем так.

переговоры Дональд Трамп война в Украине Россия мирные переговоры Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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