Стів Віткофф прибув до Москви — перші кадри

Стів Віткофф в Москві. Фото: кадр з відео

У середу вранці, 6 серпня, в московському аеропорту "Внуково" приземлився літак, яким користується спецпосланець Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Згодом з'явилися перші кадри після прибуття Віткоффа до Росії.

Відповідні відео публікують РосЗМІ.

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В російських медіа з'явилися перші кадри після прибуття спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви.

На відео видно, як американський посланець прогулювався із представником РФ із питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим по парку "Зарадьє".

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що має відбутися зустріч із представниками Росії.

У вівторок, 5 серпня, лідер США сказав: "Завтра у нас зустріч із Росією. Подивимось, що буде".

Зазначимо, що сьогодні, 6 серпня, о 23:30 очікується виступ Дональда Трампа.

Кортеж, який перевозив Віткоффа в Москві. Фото: Reuters

Нагадаємо, що раніше Президент США Дональд Трамп анонсував візит Віткоффа до Росії.

Крім того, очільник Білого дому розповідав про мету візиту Стіва Віткоффа до Москви та про що говоритимуть із російською стороною.

Зазначимо, що Новини.LIVE у своїх прямих ефірах на YouTube-каналі запустили відлік до введення Дональдом Трампом санкцій проти Росії.