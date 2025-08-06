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Головна Новини дня Літак Віткоффа приземлився у Внуковому — що відомо про переговори

Літак Віткоффа приземлився у Внуковому — що відомо про переговори

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 07:52
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф прибув до Росії
Літак, яким користується Стіф Віткофф, йде на посадку. Фото: кадр з відео

Вранці 6 серпня у московському аеропорту "Внуково" приземлився літак, яким користується спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на джерела в авіаційних службах.

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Зазначимо, що раніше Трамп підтвердив, що має відбутися зустріч із представниками Росії.

А вчора, 5 серпня, він заявив: "Завтра у нас зустріч із Росією. Подивимось, що буде", — зазначив він, відповідаючи на питання журналістів.

Наразі невідомо, чи братиме участь у переговорах особисто президент Росії Володимир Путін, однак джерела пов’язують анонсовану зустріч саме з приїздом Віткоффа, який, за попередніми повідомленнями, має провести переговори в Москві цього тижня.

Нагадаємо, Дональд Трамп пояснював мету візиту Стіва Віткоффа до Москви та про що говоритимуть із російською стороною.

Також раніше Дональд Трамп називав умову, яка може змусити Росію припинити вогонь.

США переговори Дональд Трамп Москва Росія Стів Віткофф
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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